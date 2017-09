Live: Bloemencorso Eelde [afgelopen]

Kijk live naar het bloemencorso vanuit Eelde (foto: archief RTV Drenthe)

EELDE - Na maanden van noeste arbeid is het zover: de rijdende kunstwerken zijn de opbouwplaatsen uit en worden nu tijdens het bloemencorso in Eelde getoond aan het publiek.

"60 jaar corso verleden in het heden" is het thema van dit 61ste corso. In 1957 verscheen het eerste corso op de weg. Het bloemencorso is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een groots jaarlijks terugkerend cultureel buitenevenement. Het corso in Eelde is meer dan een show van bloemen. Muziek, zowel op corsowagens als in de stoet, theater en verschillende andere vormen van amusement spelen een belangrijke rol tijdens de optocht.