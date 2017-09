Hoogeveen opnieuw genomineerd voor 'Sportgemeente van het Jaar'

Wordt Hoogeveen opnieuw Sportgemeente van het Jaar? (foto: Yvonne Hooijer)

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen is opnieuw doorgedrongen tot de laatste vier finalisten in de verkiezing Sportgemeente van het Jaar 2017. Hoogeveen was twee jaar geleden gekozen tot Sportgemeente van het Jaar.





Criteria

"Voor Sportgemeente van het jaar 2017 zijn gemeenten door een adviescommissie beoordeeld op diverse indicatoren. Hoeveel euro geeft de gemeente per inwoner uit aan sport en welk percentage van de bevolking is sportief actief? Ook is beoordeeld op het aantal aanwezige sportvoorzieningen (sportvelden, sporthallen en zwemwater) in de gemeente. Gemeenten krijgen tot slot punten voor de breedte van het sportaanbod. Uit hoeveel verschillende sporten kunnen hun inwoners kiezen?", laat de Vereniging Sport en Gemeenten weten.



Nog een prijs?

Hoogeveen en Den Bosch zijn ook genomineerd voor het Beste Initiatief 2016/2017. De twee gemeenten krijgen concurrentie van Breda. Hoogeveen dingt mee vanwege het project 'De sportfunctionaris als Gezonde Schoolondersteuner'. Alle projecten staan op de site van Sport en Gemeenten. De andere drie finalisten zijn de gemeenten Alphen aan de Rijn, Heerenveen en Den Bosch. De winnende gemeente wordt op woensdag 27 september bekendgemaakt tijdens het jaarcongres van Vereniging Sport en Gemeenten in Arnhem.