Robbert de Nijs wint vierde editie Veldslag om Norg

MOUNTAINBIKEN - Robbert de Nijs uit Warmenhuizen heeft de vierde editie van de Veldslag om Norg gewonnen. Na 100 kilometer was de renner de beste in een sprint met Marc de Maar uit Assen en de winnaar van vorig jaar, Gerben Mos uit Havelte.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Judith Visser uit Valkenswaard. Zij kwam na 100 kilometer solo over de streep.De Veldslag om Norg is een wedstrijd en een prestatietocht ineen. De recreanten kunnen kiezen uit 80 of 100 kilometer, voor de jeugd is er een parkoers van 50 kilometer. De livestream is tot 14.30 uur te volgen via RTV Drenthe.