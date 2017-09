Gemeente Emmen: Ciske gaat naar school maandag

EMMEN - De 4-jarige Ciske Hoebers uit Emmen kan maandag gewoon naar school, laat wethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen weten.

Moeder Marieke Hoebers deed gisteravond via Facebook een emotionele oproep aan de gemeente Emmen om tot een oplossing te komen voor Ciske. Hij dreigde niet naar school te kunnen, omdat de persoonsgebonden budget-aanvraag van het gezin opnieuw moet worden onderzocht.Het jongetje heeft extra hulp nodig om naar school te kunnen, door lichamelijke beperkingen. Daarvoor kreeg het gezin kortgeleden een pgb-budget toegewezen. Door een steekproef stond die weer ter discussie en zou Ciske maandag niet naar school kunnen.De wethouder en een ambtenaar van de gemeente hebben inmiddels contact gehad met de familie Hoebers. "Voor mij is het helder: vanaf het begin is de intentie geweest om hem gewoon naar school te laten gaan. Dat gaan we regelen en dat gaat ook gewoon gebeuren", zegt Kleine.Kleine weet op dit moment niet hoe het misverstand ontstaan is. "Er bestaan enkele administratieve onduidelijkheden over hoe de pgb-beschikking moet worden opgesteld, maar het is in ieder geval nooit de intentie geweest om hem niet naar school te sturen. Er is onduidelijkheid ontstaan over de wijze van bekostiging, maar daar moeten we de familie niet mee lastigvallen. De formele pgb-beschikking moet nog komen, maar dat is nu niet relevant. Het belangrijkste is dat Ciske naar school gaat maandag."De gemeente gaat de pgb-kwestie volgende week verder bespreken.