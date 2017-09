HZVV wint van Eemdijk bij terugkeer in hoofdklasse

VOETBAL - HZVV houdt aan de hernieuwde kennismaking met de hoofdklasse een goed gevoel over. Eemdijk werd in de slotfase, door een treffer van Arjan Akkerman, met 1-0 verslagen

Geschreven door René Posthuma

De gasten uit Bunschoten-Spakenburg begonnen weliswaar beter aan de wedstrijd, de eerste kansen waren voor de thuisploeg. Maar het afstandschot van Akkerman en de volley van Hosseini vlogen beide over het doel van Eemdijk.



Geen treffers

In een gelijk opgaande eerste helft waren de kansen schaars en het was dan ook niet verwonderlijk dat beide ploegen, zonder te scoren, gingen rusten.



Eemdijk begon beter aan de tweede helft en HZVV doelman Hidde Streutker hield zijn ploeg in de eerste vijf minuten twee keer op de been.



Dubbele wissel

Na ruim een kwartier bracht trainer Gert van Duinen Jos Fidom en Marlon Luchtenberg in het veld en het duo stond amper een minuut later bijna aan de basis van de openingstreffer. Luchtenberg bracht Fidom in stelling, maar doelman Ruizendaal voorkwam erger.



Fidom viel uitstekend in en was een plaag voor de Eemdijkse verdediging. Toch was Eemdijk, tien minuten voor tijd, twee keer dichtbij de 0-1. Invaller Van Gulik raakte in amper twee minuten één keer de lat en de één keer paal. Aan de andere kant miste Luchtenberg, na een snelle counter, maar net het doel.



Winst

Terwijl het publiek zich al had verzoend met een doelpuntloos gelijkspel, sloeg HZVV alsnog toe. In eerste instantie werd de kopbal van Akkerman nog geblokt, maar de rebound was wel aan Akkerman besteed.



In de slotfase was het aan Streutker te danken dat de drie punten in Hoogeveen bleven. De doelman ranselde twee goede kansen uit het doel, zodat HZVV het avontuur hoofdklasse met drie punten begint.