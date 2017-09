Corsowijk West-End wint bloemencorso Eelde

EELDE - Corsowijk West-End heeft de eerste prijs in de wacht gesleept bij het bloemencorso in Eelde. Naast de eerste prijs kreeg de praalwagen van West-End met de naam 'Droom' ook de ereprijs.

"Voorop zie je een gezicht en achterop ook. Alles wat je er tussen ziet, dat droom je", vertelde mede-bouwer Harry Donselaar voorafgaand aan de optocht "Er zijn vier verschillende droomthema's te zien, elk in een andere kleur die de elementen licht, lucht en water aanstippen." Vorig jaar sleepte West-End de derde prijs in de wacht.Donselaar hoopte vooraf op een mooie prijs, maar winnen vindt hij niet het belangrijkst. "Het is altijd een spannend moment als de prijzen worden uitgereikt. Maar of het nou een tweede of een eerste prijs wordt, we zien wel. Het belangrijkste is dat je met de hele club mensen een mooie wagen op de weg zet."Het thema van de 61ste editie van het bloemencorso in Eelde was '60 jaar verleden in het heden'. Zestien wagens reden mee in de optocht. Alle wijken maakten een praalwagen met een thema dat in een van de voorgaande jaren ook al te zien was in de optocht.Het bloemencorso in Eelde was live te bekijken op TV Drenthe. Om 20.00 uur is de samenvatting te zien op televisie.