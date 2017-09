Twee gewonden bij botsing op N34 bij Anloo

De auto belandde door onbekende oorzaak van de weg (foto: Persbureau Meter)

ANLOO - Twee mensen zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de N34 bij Anloo.

Door onbekende oorzaak raakte de auto waarin ze zaten van de weg. Dat gebeurde op de oprit van de N34. De wagen kwam tot stilstand tegen een verkeersbord.



Een van de twee gewonden is naar het ziekenhuis gebracht, het andere slachtoffer is in een ambulance aan zijn verwondingen behandeld.