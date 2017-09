Baanwielrenner Roy Eefting komt hard ten val

Roy Eefting (foto: Vlasman Cyclingteam)

BAANWIELRENNEN - Roy Eefting is op de baan van het Duitse Dudenhofen hard ten val gekomen. De renner uit Grolloo heeft daarbij drie ribben gebroken en een diepe snijwond in z'n zij die gehecht moest worden.

Geschreven door Karin Mulder

Het ongeval gebeurde tijdens het onderdeel scratch. De renner voor Eefting raakte met zijn voorwiel het achterwiel van z'n voorganger. Daardoor verloor hij z'n evenwicht. Eefting kon hem niet meer ontwijken en klapte er vol overheen.



De 27-jarige Drent verbleef één nacht in het ziekenhuis in Duitsland. "Ik moet niet niezen of hoesten, dat is vervelend. Maar ik geloof dat ik wel redelijk snel weer kan fietsen. Ik heb wel wel eens gehoord dat je beter je ribben kunt breken dan kneuzen. Het is even afwachten", verklaart Eefting.



Over zes weken is het EK baanwielrennen. Of hij daar al kan starten is nu nog niet duidelijk.