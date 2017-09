Kunstenaars wonen vier weken lang in militaire barakken in Frederiksoord

FREDERIKSOORD - Een groep kunstenaars woont en werkt deze hele maand in een militair kamp in Frederiksoord.

Samen willen ze nadenken over hoe de verzorgingsstaat van de toekomst eruit kan komen te zien. Bovendien probeert de groep een zo duurzaam mogelijk bestaan op te bouwen."We proberen vanuit de participatiesamenleving met elkaar na te denken over de verzorgingsstaat van morgen. Er is eigenlijk nooit precies uitgelegd hoe die participatiesamenleving in zijn werk gaat en wat de mogelijkheden daarvan zijn", vertelt initiatiefnemer Edwin Stolk.Overheden kunnen volgens de kunstenaars iets leren van het project. Daarom zijn ook gemeenteambtenaren en andere plannenmakers de komende maand welkom op het kamp om met de kunstenaars samen te denken.