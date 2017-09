Fruitkraam beroofd in Smilde; politie start zoekactie naar verdachte

De politie is een zoektocht begonnen naar de verdachte (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

SMILDE - In Smilde is aan het einde van de middag een beroving geweest bij een fruitkraam. Een man bedreigde daarbij de medewerker van de kraam aan de Kanaalweg.

De politie is een zoektocht gestart naar de verdachte. Het zou gaan om een kalende man met een stoppelbaard van een jaar of veertig.



Volgens de politie gaat het om een 'junk-achtig type' en gedraagt hij zich agressief. De verdachte fietste op een zwarte opoefiets en vertrok in de richting van Assen.



Of en hoeveel geld de man heeft buitgemaakt bij de beroving, is niet bekend.