ACV voelt zich in Ermelo als Oranje in Frankrijk

VOETBAL - ACV leed in Ermelo de eerste nederlaag van het seizoen in de derde divisie. DVS’33 was heer en meester en de 2-0 eindstand was nog een magere afspiegeling van de krachtsverhouding. De wedstrijd deed op vrijwel alle fronten denken aan de kansloze missie van het het Nederlands Elftal afgelopen donderdag in Parijs.

“We mogen blij zijn dat zij vele kansen onbenut lieten, want de uitslag had veel hoger kunnen uitvallen natuurlijk. Of het leek op Frankrijk - Nederland? Wel een beetje, al vond ik dat wij meer in duel kwamen dan Oranje”, analyseerde ACV-trainer Fred de Boer.(de goals in Ermelo)DVS’33 deelde vanaf de aftrap de lakens uit, met een hoog baltempo en prima positiespel. De geel-zwarten heersten in alle linies en voor het thuispubliek was het af en toe smullen geblazen. Vooral de drie aanvallers, Benjamin Roemeon, Maurice de Ruiter en Gökan Yasar waren een voortdurende plaag voor de ACV-verdedigers. Yasar had in zijn eentje ACV bij rust al op een onoverbrugbare achterstand moeten zetten, maar hij miste in het eerste bedrijf zeker drie opgelegde kansen. De enige speler die het net wel wist te vinden voor rust was Maurice de Ruiter, maar ook hij had twee inzetten nodig om de prima keepende Bart Woering te passeren. De rechterspits deed dat in de 23e minuut.In de tweede helft mocht ACV lang hopen op een, onverdiend, punt omdat DVS’33 kansen bleef verprutsen. Aan Yasar, die vorig jaar met 40 goals topschutter werd van De Meern, waren de mooiste kansen niet besteed. De Assenaren kregen één kans. Die was voor Marcel Seip uit een corner, maar zijn kopbal werd gekeerd door DVS-reservekeeper Thodorie Velanas. Hij viel kort voor rust in voor de geblesseerde Paul Ebbink.Twintig minuten voor tijd besliste de thuisclub het duel. Met zijn tweede assist bediende linkerspits Roemeon kansenmisser Yasar, maar wat hem met de voeten niet lukte, lukte wel met het hoofd: 2-0.Na die tweede treffer was het over en uit voor ACV. Kansen bleven komen, maar zoals de gehele wedstrijd werden ze ook gemist. Achtereenvolgens door De Ruiter, Roemeon en natuurlijk Yasar.“Wat beter ging dan vorige week is dat we vandaag conditioneel niet zijn ingestort”, aldus De Boer. “Maar vandaag kregen we een lesje in handelingssnelheid. Om dit seizoen tegen dit soort clubs resultaat te halen zal dat bij ons een stuk hoger moeten zijn."