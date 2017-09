SMILDE - Bang is hij naar eigen zeggen niet echt geweest, maar bedreigend was het wel. Aardbeienteler Jeroen Meilof uit Smilde zag vanmiddag hoe een man geld stal bij zijn aardbeienkraampje aan de Kanaalweg.

Hij sprak de dief aan, maar werd vervolgens bedreigd met een mes. "Toen ik de man zag, rende ik naar hem toe en schreeuwde: 'Wat moet dat?'", vertelt Meilof. "Vervolgens zei die man: "Kom niet dichterbij, anders steek ik je met een mes." De dief vertrok daarna op een fiets. Meilof besloot hem in de auto achterna te gaan, samen met een medewerker.De twee reden de man klem, waarna de verdachte ook daadwerkelijk met een mes begon te dreigen. Meilof en zijn medewerker namen wat afstand, waarna de dief wist te ontglippen. Een poging om hem nogmaals klem te rijden mislukte. De man ging een pad in dat alleen toegankelijk is voor fietsers."Ik ben niet echt bang geweest, maar het was op zich wel bedreigend", vertelt Meilof achteraf. Hij heeft al jaren een onbemand aardbeienkraampje. De man probeerde de opbrengst van de dag te stelen. Dat gebeurt vaker. "Er mist vaak elke dag wel wat geld. Daar houd je uiteindelijk ook rekening mee."De dief die hij vandaag bijna in de kraag vatte, is geen onbekende van Meilof. "Hij heeft het verleden jaar ook al eens gedaan, precies rond dezelfde tijd."De politie is een zoekactie gestart naar de man, maar dat heeft voor zover bekend nog niets opgeleverd. De dief ziet er 'junk-achtig' uit en is een jaar of veertig. Hij vluchtte op een zwarte opoefiets in de richting van de Asser wijk Kloosterveen.