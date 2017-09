Uitslagen bekervoetbal amateurs

Alle uitslagen van de eerste wedstrijden in de noordelijke districtsbeker

VOETBAL - Dit weekend staan alle Drentse amateurclubs aan de aftrap voor de eerste officiële wedstrijden van het seizoen. De clubs, uitgezonderd ACV, HZVV, MSC en Achilles 1894 die competitie spelen, doen dat in de noordelijke districtsbeker.

Vandaag en morgen worden de eerste poulewedstrijden gespeeld in de 1e ronde.Één van de meest opvallende uitslagen was de 2-0 zege van zaterdagtweedeklasser De Weide tegen plaatsgenoot Hoogeveen zondag, dat een klasse hoger speelt. SC Angelslo boekte de grootste zege van vandaag. SETA werd met 9-2 verslagen. Ook Hollandscheveld wist het net veelvuldig te vinden, getuige de 0-7 overwinning bij NKVV. Asser Boys ging met 3-8 de bietenbrug op tegen De Griffioen.Hieronder alle uitslagen van de vandaag gespeelde wedstrijden.DESZ - Alcides 1-1Ruinerwold - WVF 0-1VEV’67 - Pelikaan S 1-3Fc. Grootegast - Peize laterSVBO - DZOH laterSC Joure -F C Meppel 2-3Buitenpost - SC Veenwouden 3-0Roden - Zuidhorn laterONT – FC Assen 4-2Drenthina - Valthermond 4-0Gorecht - Nieuw Buinen 4-2Asser Boys - De Griffioen 3-8Zuidwolde – Noordscheschut laterHoogeveen (zon) – De Weide 0-2VCG - Sweel 1-0Hoogeveen - SVBS'77 6-0NKVV - Hollandscheveld 0-7CSVC - HZVV 2 3-3SVN’69 - Tiendeveen 7-5VVAK - Vitesse’63 1-4Fit Boys - SVBO (zat) 7-3NWVV - Westerlee 1-4VVS - SV Mussel 8-1Onstwedder Boys - Borger 1-3SC Angelslo - SETA 9-2Glimmen - ONR 3-1SJS - GRC Groningen 2-1Elim - SCN 3-0Erica’86 - Nagele 2-5Waskemeer - LTC 0-3S.V. Haulerwijk - FC Wolvega 3-5Veenhuizen - Achilles 1894 (zat) 3-1Nieuw Balinge - BSVV 1-2