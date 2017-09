GroenLinks wil verkeerslichten bij 'gevaarlijke' oversteek in Assen

In de nieuwe situatie zijn er geen verkeerslichten bij de oversteek (foto: Google Streetview)

ASSEN - GroenLinks in Assen wil dat er verkeerslichten komen bij de vernieuwde oversteek van het Kanaal bij de Molenbrug in de provinciehoofdstad.

De partij zegt dat er al meerdere aanrijdingen zijn geweest bij de oversteek. "Eerder waren hier verkeerslichten om voetgangers en fietsers veilig te laten oversteken, deze zijn nu weggelaten. Deze fiets- en looproute naar het centrum is een van de drukste van Assen", aldus GroenLinks.



De verkeerslichten zouden bewust zijn weggelaten door de gemeente, omdat de huidige situatie veilig genoeg zou zijn. GroenLinks denkt daar anders over. In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders roept de partij op om de beslissing te heroverwegen.