Einde aan onzekerheid: Speelgoedbank Hoogeveen maakt doorstart

HOOGEVEEN - Speelgoedbank Robin Hood in Hoogeveen maakt een doorstart in het voormalige pand van het Roelof van Echten College aan de Griendtsveenweg.

Volgende week zaterdag gaat de speelgoedbank waarschijnlijk weer open, meldt de Hoogeveensche Courant In april raakte de speelgoedbank zijn onderkomen in het voormalige belastingkantoor aan de Carstenstraat kwijt. De eigenaar wilde een andere invulling geven aan het pand. De speelgoedbank vond daarna wel een opslagruimte, maar die was niet geschikt voor de uitgifte van spullen.Robin Hood maakt een doorstart onder een nieuwe voorzitter. Milena Slomp gaat de kar trekken. Volgens de Hoogeveensche Courant is de vorige voorzitter, Brigitte van Leeuwen, gestopt, omdat ze het voorzitterschap niet langer kon combineren met haar werk.