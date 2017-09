Live: Bloemencorso Zundert

In samenwerking met Omroep Brabant: live het corso in Zundert (foto: Omroep Brabant)

ZUNDERT - RTV Drenthe zendt deze zomer vijf bloemencorso's live uit. Vandaag, op de eerste zondag van september, is Zundert aan de beurt.

Zundert verwacht vandaag tienduizenden mensen voor het jaarlijkse bloemencorso. Twintig praalwagens rollen door het dorp met kunstwerken erop die soms wel uit een half miljoen dahlia’s bestaan. Iedere wagen is door bewoners van een ander buurtschap gemaakt. Een jury roept een ervan uit tot winnaar. De titel geldt als grote eer in het West-Brabantse dorpRTV Drenthe zendt deze zomer in totaal vijf bloemencorso's live uit, in samenwerking met RTV Oost, Omroep Brabant en Omroep Gelderland.De andere uitzendingen zijn op:- zondag 10 september: Lichtenvoorde- zondag 17 september: Valkenswaard