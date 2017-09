Tweehonderd deelnemers zwemmen tegen ALS in Het Kanaal

ASSEN - Bijna tweehonderd zwemmers bedwingen vanmiddag Het Kanaal in Assen om geld op te halen tegen ALS. Het sponsorbedrag van A Local Swim Assen ligt al rond de ton.

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een aandoening van het zenuwstelsel. Elk jaar overlijden 500 patiënten aan ALS. Een effectieve behandeling is er nog niet.De Cityswim in de grachten van Amsterdam bestaat al enkele jaren en werd vooral bekend toen Koningin Maxima meezwom. Dit jaar is de eerste editie van A Local Swim in Assen. Veel deelnemers hebben iemand in hun omgeving die lijdt aan, of is overleden aan, ALS.De definitieve opbrengst wordt na het evenement bekend gemaakt.