Ex-staatssecretaris Van Dam: Boeren hebben zelf de verkeerde beslissing genomen

DEN HAAG - Oud-staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) van Economische Zaken heeft twee dagen na zijn afscheid melkveehouders zelf verantwoordelijk gesteld voor de pijnlijke en gedwongen inkrimping van de veestapel.

In een interview met het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels reageerde Van Dam op kritiek van de boeren dat het zijn schuld is dat zij koeien moeten verkopen, omdat Nederland volgens Brussel te veel mest produceert. Het interview is opgenomen toen Van Dam nog staatssecretaris was, maar is na zijn vertrek uitgezonden."Boeren zelf hebben de verkeerde beslissing genomen. Ze zijn veel te hard gegroeid. Vervolgens zeggen ze dat de overheid dit had moeten voorkomen. Maar boeren kenden de regels. Sectororganisaties hadden ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat hun leden niet over de grenzen heen zouden gaan", zegt Van Dam in de radioreportage."We hebben dit opgelost met een speciale regeling waarmee we boeren hebben gedwongen om te krimpen. Het feit dat de overheid dit moest oplossen laat zien dat de sector zelf z’n verantwoordelijkheid niet heeft genomen", blikt de ex-bewindsman terug.Boerenorganisatie LTO Nederland neemt in een reactie aan Vroege Vogels met gemengde gevoelens afscheid van de staatssecretaris. "Hij kwam nooit echt los van de PvdA", zegt Cees Romein van de vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland. "Dat deed zijn voorganger Sharon Dijksma toch een stuk behendiger. Van haar had je nooit het idee: daar zit een PvdA'er. Dijksma verloor de belangen van de sector nooit uit het oog."