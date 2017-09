Oud-speler FC Emmen klaagt over afzondering in cel na steekpartij Reutum

EMMEN/REUTUM - De oud-FC-Emmen speler die samen met zijn broer werd opgepakt voor de dodelijke steekpartij in het Overijsselse Reutum, klaagt dat ze beide nog steeds in volledige afzondering in hun cel zitten.

Dat houdt in dat zij alleen contact mogen onderhouden met hun advocaat, meldt RTV Oost . De advocaat van de 34-jarige Ruud ter H. en zijn broer uit Enschede, is daarom een klaagschriftprocedure gestart die woensdag wordt behandeld door de Raadkamer in Zwolle.De raadsman heeft de indruk dat het Openbaar Ministerie het duo in afzondering houdt, omdat de broers weigeren een verklaring af te leggen over de gebeurtenissen in Reutum. Bij de steekpartij in het café in Reutum op 4 augustus kwam een 22-jarige man uit Winterswijk om het leven. Drie anderen raakten gewond.Volgens familie van het slachtoffer ontstond 's nachts rond 02.00 uur ruzie. Daarna lopen de lezingen uiteen. De familie van het slachtoffer beweert dat zij de cafébaas te hulp schoten, de andere lezing is dat de broers de cafébaas probeerden te beschermen.Na de fatale ruzie zijn in eerste instantie vier personen opgepakt. Twee van hen zijn vrijgelaten, maar volgens het OM nog wel verdachte.