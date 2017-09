Toyisten niet meer weg te denken uit internationale kunstwereld

EELDE - Ze zijn niet meer weg te denken uit de internationale kunstwereld: de toyisten. De kunstenaarsgroep, oorspronkelijk uit Emmen, staat al 25 jaar bekend als origineel, eigenzinnig en mystiek. De belangstelling bij de opening van de jubileumexpositie in Eelde was groot.

Grand Carnaval. Zo noemen de toyisten hun feestelijke overzichtstentoonstelling dat werd geopend met het onthullen van een speciaal geschilderd megadoek, eigen gebrouwen toyistenbier en een kunstzinnig vliegtuig in de historische Rijksluchtvaarschool in Eelde.Voor deze jubileumtentoonstelling hebben de toyisten ook een serie nieuwe kunstwerken gemaakt, geïnspireerd op kunstbeweging De Stijl. En dat heeft alles te maken met de locatie. De voormalige Rijksluchtvaartschool is namelijk mede ontworpen door De Stijl-architect Bart van der Leck. De Stijl is een kunstenaarsgroep waar ook Piet Mondriaan toebehoorde, en die bekend staat om de gele, rode, blauwe en witte kleurvlakken. Maar er is ook veel oud werk te zien.De jubileumtentoontelling Grand Carnaval in de voormalige Rijksluchtvaartschool werd geopend door oud-Drents Museum-directeur Annabelle Birnie. Birnie markeerde de naam die de toyisten inmiddels hebben verworven in de internationale kunstwereld. Drenthe moet volgens haar trots zijn op de club van inmiddels internationale kunstenaars, die na 25 jaar nog altijd anoniem wil blijven. Op dit moment bestaat het internationale kunstenaarscollectief uit achttien kunstenaars uit verschillende landen, waaronder Polen, IJsland, Roemenië, Canada, Zuid-Afrika en Nederland.Vanaf het ontstaan van de kunstenaarsgroep werd de regel ingevoerd dat toyisten maskers dragen als ze in het openbaar aan het werk zijn. Niet de kunstenaar is van belang, maar het werk dat in het collectief wordt gemaakt. "Nu ze het belang van hun werk hebben bewezen blijven ze toch met maskers werken en praten zelden met de pers. Hun missie is nog niet klaar. Pas over 25 jaar bij het 50-jarig bestaan zal onthuld worden wie de kunstenaars zijn", zegt woordvoerder Henk Goslinga.Grand Carnaval is tot en met 15 september te zien in de voormalige Rijksluchtvaartschool. Vanaf 1 oktober wordt de expositie van de 25-jarige toyisten verdeeld over 24 verschillende locaties in Groningen, onder de titel 'Toyism Takes Over'.Het terrein in Eelde is voortaan ook de thuisbasis van de toyisten, want sinds juni huren ze kantoorruimte van de KLM Luchtvaartschool.