MSC start seizoen met nederlaag

VOETBAL - MSC is het seizoen in de hoofdklasse A gestart met een 3-1 nederlaag bij Purmersteijn. De enige treffer van de club uit Meppel werd gescoord uit een strafschop door Justin Benjamins. Op dat moment was de stand al 3-0 voor de formatie uit Purmerend.

Achilles 1894 verspeelt 2-0 voorsprong in Purmerend

Purmersteijn en MSC waren lang gelijkwaardig. De eerste grote kans was voor de Meppelers, maar Nima Shimera zag zijn inzet gekeerd werd door Purmersteijn-doelman Tim Elmers. Kort voor rust was de thuisclub wel effectief. Stefan van Wonderen zorgde in de 43e minuut voor de 1-0.Halverwege de tweede helft ging het helemaal mis voor MSC. Binnen twee minuten was het duel klaar. Yassin El Yaakoubi zorgde in de 64e minuut voor de 2-0 en amper een minuut later stond het 3-0. Niels Eijkenaar besliste het duel.Justin Benjamins zorgde in de slotfase vanaf de strafschopstip voor de eretreffer.