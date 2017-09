Drie inbraken in winkelcentrum Marsdijk

Inbrekers sloegen toe in Winkelrijk Marsdijk (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Afgelopen nacht is er ingebroken in drie winkels in winkelcentrum Winkelrijk Marsdijk in Assen. Bij een andere winkel is een poging tot inbraak geweest, laat de politie weten.





Om welke winkels het precies gaat is niet bekend. Ook is onduidelijk wat de inbrekers hebben meegenomen.De politie is op zoek naar mensen die iets verdachts hebben gezien. Getuigen kunnen contact opnemen met het landelijke nummer van de politie, 0900-8844.