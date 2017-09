Achilles 1894 verspeelt 2-0 voorsprong bij DHC

VOETBAL - Achilles 1894 heeft haar rentree in de hoofdklasse A niet kunnen opluisteren met een overwinning. Toch leek dat lange tijd wel te gebeuren, maar vijf minuten voor tijd scoorde de club uit Delft de gelijkmaker.

Achilles 1894, waar Paul Weerman de nieuwe trainer is, verspeelde uiteindelijk een 2-0 voorsprong.Door een treffer van spits Matthijs Hensens kwam Achilles 1894 na een kwartier op voorsprong, waarna Jean N'Gouan de voorsprong kort voor rust verdubbelde. Toch werd 0-2 niet de ruststand, want in blessuretijd van de eerste helft maakte DHC de aanslutingstreffer. Jordy Brouwer was koppend trefzeker.Lang hield Achilles 1894 stand. DHC drong aan en en kreeg genoeg kansen op de gelijkmaker. In de 85e minuut kreeg de thuisclub toch nog loon naar werken en weer was Brouwer de gevierde man.