Janneke Ensing pakt eerste profzege in Ladies Tour

WIELRENNEN - Janneke Ensing (30) uit Gieten heeft voor het eerst in haar carrière een profwedstrijd gewonnen. Vanmiddag won ze in Sittard de zesde en laatste etappe van de Boel Ladies Tour.

"Ja, hier ben ik heel blij mee. Ik wacht al heel lang op een overwinning in een grote koers en hier is ie", zegt Ensing na afloop tegen de verslaggever van de Ladies Tour.In de Limburgse heuvelrit over 159,7 kilometer, met start en finish in Sittard, onstond al snel een kopgroep van elf vrouwen. Ensing sloot pas later aan met Katarzyna Niewiadoma."Ik had wel het geluk dat ik, in het begin van de koers, in het peloton zat en me rustig kon houden. Ik was wel bang voor die kopgroep, want die was heel sterk met daarbij mijn ploeggenoot Chloë Hosking. Ik had het geluk dat Katarzyna Niewiadoma wegsprong uit het peloton en ik kon mee. Vervolgens heeft Hosking veel werk verricht en daardoor belven we vooruit."In de finale sprong Niewiadoma weg uit de kopgroep, maar Ensing reed er samen met Lucinda Brand naartoe. Vervolgens ging Ensing erop en erover en kwam ze solo aan in Sittard. Ze hield landgenote Lucinda Brand een halve minuut achter zich. Niewiadoma werd derde op 35 seconde."Vijf kilometer voor de streep toen kwamen Lucinda Brand en ik bij Niewiadoma. En we waren allemaal kapot. Ik dacht ik moet erop en erover. Anders lukt het niet. Als ik met Niewiadoma naar de streep zou rijden zou ik kansloos zijn."[tweet: https://twitter.com/BrainOnWheels/status/904354022542495745 Gisteren toonde Ensing ook al haar goede vorm. Toen werd ze vierde.De eindoverwinning in de Boels Ladies Tour gaat naar Annemiek van Vleuten.[tweet: https://twitter.com/ladiestour/status/904356376524271616 [tweet: https://twitter.com/ladiestour/status/904362051816042497