Ook Drents verzet tegen fusie Haren met Groningen

Het is onduidelijk wat er met Haren gebeurt na de herindeling (foto: archief RTV Drenthe)

HAREN - Het Burgercomité Haren is een petitie gestart om een fusie met de stad Groningen te stoppen. Samen met Het Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug vragen ze de Tweede Kamer om niet in te stemmen met de herindeling.

Ook vanuit Tynaarlo gaan stemmen op tegen de op handen zijnde samenvoeging van Haren met Groningen.De partij Leefbaar Tynaarlo roept de gemeenteraad op om een "duidelijk signaal te geven naar de Tweede Kamer dat Haren niet bij Groningen moet worden gevoegd." Volgens de partij is het van vitaal belang voor het behoud van de groene long tussen Assen en Groningen dat Haren zelfstandig blijft en nauw samenwerkt met Tynaarlo.De lokale partij pleit zelfs voor een inniger samenwerkingsverband tussen de twee gemeenten: "Als de Tweede Kamer besluit dat Haren voorlopig zelfstandig kan blijven, zullen Tynaarlo en Haren ambtelijk en bestuurlijk nauwer samen moeten gaan werken. Om samen goed invulling te kunnen geven aan de Regiovisie Groningen-Assen zouden Tynaarlo en Haren moeten beginnen met het samen ontwikkelen van een structuurvisie en het samen beheren van de open ruimte."De verwachting is dat de Tweede Kamer in het najaar de herindeling bespreekt.Eerder waren er al plannen voor een fusie tussen Haren en Tynaarlo, maar die liepen stuk op onder andere de financiën.