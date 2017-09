Varenhorst en Meppelink pakken Nederlandse titel

Madelein Meppelink (archieffoto: Mario Ruiz / EPA)

BEACHVOLLEYBAL - Christiaan Varenhorst en Madelein Meppelink werden vandaag Nederlands kampioen beachvolleybal op het strand van Scheveningen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Christiaan Varenhorst uit Nieuw Buinen heeft, samen met zijn partner Jasper Bouter, de Nederlandse titel veroverd. Het duo versloeg in de finale van het NK, op het strand van Scheveningen, Steven van de Velde en Dirk Boehlé in twee sets. De eerste set ging met 21-17 naar Varenhorst en Bouter en ook in de tweede set kwam het duo niet in gevaar: 21-16.



Madelein Meppelink uit Emmen pakte samen met Sophie van Gestel de nationale titel. Het duo was in twee sets te sterk voor Jolien Sinnema (uit Meppel) en Joy Stubbe: 21-14 21-9. Marleen van Iersel speelde na het stoppen van haar partner Manon Flier het Nederlands kampioenschap met haar voormalige partner Sanne Keizer. Het duo dat in 2012 Europees kampioen werd, pakte brons.