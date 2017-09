Uitslagen bekervoetbal amateurs

Uitslagen bekervoetbal

VOETBAL - Dit weekend staan alle Drentse amateurclubs aan de aftrap voor de eerste officiële wedstrijden van het seizoen. De clubs, uitgezonderd ACV, HZVV, MSC en Achilles 1894 die competitie spelen, doen dat in de noordelijke districtsbeker.

Gisteren en vandaag werden de eerste poulewedstrijden gespeeld in de 1e ronde.



Hieronder alle uitslagen van de vandaag gespeelde wedstrijden (de resultaten worden op dit moment nog bijgewerkt. Check dus regelmatig)



Groep 1 (2e klassers en hoger)



Poule 98

DESZ - Alcides 1-1

Ruinerwold - WVF 0-1



Poule 102

VEV’67 - Pelikaan S 1-3

Fc. Grootegast - Peize 2-3



Poule 103

SVBO - DZOH 2-2 (na 0-2 voorsprong DZOH)

Raptim - SDC’12



Poule 105

SC Joure -F C Meppel 2-3

Olyphia - d'Olde Veste'54



Poule 106

Buitenpost - SC Veenwouden 3-0

Roden - Zuidhorn 0-2



Poule 111

ONT – FC Assen 4-2

GOMOS - Beilen 0-1



Poule 112

Drenthina - Valthermond 4-0

Gorecht - Nieuw Buinen 4-2



Poule 113

Asser Boys - De Griffioen 3-8

Rolder Boys - VKW 1-3



Poule 116

Zuidwolde – Noordscheschut 2-3

Hoogeveen (zon) – De Weide 0-2



Groep 2 (clubs uitkomend in de 3e klasse en lager op zaterdag)



poule 1

VCG - Sweel 1-0

Hoogeveen - SVBS'77 6-0



Poule 4

NKVV - Hollandscheveld 0-7

CSVC - HZVV 2 3-3



Poule 8

SVN’69 - Tiendeveen 7-5

VVAK - Vitesse’63 1-4



Poule 9

Fit Boys - SVBO (zat) 7-3

VEV - ACV 2



Pouile 12

NWVV - Westerlee 1-4

VVS - SV Mussel 8-1



Poule 19

Onstwedder Boys - Borger 1-3

SC Angelslo - SETA 9-2



Poule 30

Glimmen - ONR 3-1

SJS - GRC Groningen 2-1



Poule 33

Elim - SCN 3-0

Erica’86 - Nagele 2-5



Poule 40

Waskemeer - LTC 0-3

S.V. Haulerwijk - FC Wolvega 3-5



Poule 42

Veenhuizen - Achilles 1894 (zat) 3-1

Nieuw Balinge - BSVV 1-2



Poule 48

Old Forward - Smilde'94 4-2

Uffelte - Trinitas 0-7



Groep 3 (zondagclubs 3e klasse en lager)



Poule 102

Nieuw Roden - Haulerwijk 1-3

SVZ - Zevenhuizen 4-1



Poule 105

Buinerveen - Alteveer 2-4



Poule 108

EHS’85 - Bellingwolde 3-0



Poule 109

Engelbert - FC Zuidlaren 3-1



Poule 112

Gasselternijveen - Musselkanaal 1-2

Annen – Bareveld 7-1



Poule 113

Schoonebeek - VIOS (O) 4-1



Poule 115

Sellingen - De Treffer ’16 6-0

CEC - DVC’59 3-0



Poule 119

Pekelder Boys - Muntendam 1-3

GKC - DWZ 4-2



Poule 20

Gruno - Groninger Boys 2-8

Actief - Groen Geel 4-0



Poule 121

Wildervank - Nieuweschans 15-2

Zwartemeerse Boys - BATO 2-0



Poule 122

Twedo - SVBC 7-0

Emmen 2 - Weiteveense Boys 7-1



Poule 124

Pesse - Witteveense Boys’87 2-3

DOS’63 - vv Sleen 1-3



Poule 125

Eext - Titan 0-6

Gieterveen - Buinen 3-2



Poule 127

DVSV - v.v. Diever-Wapse 4-5

vv Steenwijk - Gorredijk 0-5



Poule 129

DSC’65 - SVV’04 2-1

Germanicus 2 – Zandpol 2-4



Poule 134

VAKO - Helpman 2-1

Haren - FC Amboina 2-2



Poule 137

Wijster - Sweel 1-5

KSC - HH Combi 9-3



Poule 138

Ruinen - S.V. Hoogersmilde 6-0

Havelte - Wapserveen



Poule 139

BEW - DIO Oosterwolde 1-9

vv Stanfries - FC Fochteloo 1-3



Poule 142

WKE ’16 - Weerdinge 2-1

EEC – LEO 0-4



Poule 144

Gieten - HOC 2-4

SPW - Roswinkel 1-1



Poule 146

Oldambtster Boys - Kwiek 0-9

FVV - Tynaarlo 7-0