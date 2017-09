Verschillende kleine brandjes in Assen

ASSEN - Op verschillende plekken in Assen zijn vanavond kleine brandjes geweest. Het lijkt hierbij om brandstichting te gaan.

Aan de Mr. Groen van Prinstererlaan is een bankje die tegen een woning aan stond in brand gevlogen. De brandweer heeft de brand geblust. Omdat de bank dicht bij het huis stond heeft de brandweer het pand extra natgespoten.In de wijk Peelo ging een speeltoestel op het schoolplein van openbare basisschool De Veldkei aan de Veenwalweg in de brand. Omwonenden belden de brandweer, maar hebben de brand zelf kunnen blussen. Op de Facebookpagina van Peelo-Alert reageert een buurtbewoonster dat ze jongeren heeft zien weglopen van het plein.Volgens diezelfde Facebookpagina was er ook brand in de natuurspeeltuin in Peelo. Een bult hooi zou daar in brand gestoken zijn. Ook dit brandje is geblust door omstanders.