ASSEN - Vandaag beginnen in Noord-Nederland alle scholen weer. In heel Drenthe fietsen scholieren van en naar school, wat aardig wat drukte en onrust op de weg kan veroorzaken.

Drenthe kan niet meer heen om de bekende spandoeken en posters met de boodschap ‘De scholen zijn weer begonnen’. Het is nog steeds nodig om automobilisten te wijzen op de kinderen die weer onderweg gaan naar school, volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN). Dit belang wordt ook ingezien door gemeenten. Maar liefst 85 procent van de gemeenten in Nederland doet mee aan de campagne.De VVN-campagne 'De scholen zijn weer begonnen' is niet alleen voor de kinderen van de basisscholen, maar ook voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. Met name brugklassers, die nog niet erg bekend zijn met de route naar school, kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. Volgens de website van Veilig Verkeer Nederland gebeuren er in de eerste weken van het nieuwe schooljaar twee keer zoveel ongelukken met brugklassers.Ook het toenemend gebruik van smartphones onder jongeren kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarnaast hebben jongeren hun impulsen nog niet goed onder controle en zien ze daardoor weinig risico’s, zegt VVN.