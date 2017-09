VCG is terug en hoe? Winst in eerste bekerduel

VOETBAL - Voetbalvereniging VCG uit Geesbrug heeft weer een heus standaardelftal. Dat betekent na drie seizoenen geen duels meer op de zaterdagmorgen tegen HZVV 7, SVN'69 3, SC Angelslo 3 en Klazienaveen 4 op een bijveld, maar gewoon weer op het hoofdveld van Erica'86, Nieuw Balinge en VVAK.

VCG komt komend seizoen uit in de 5e klasse D van het zaterdagvoetbal, in tegenstelling tot de afgelopen drie seizoenen toen de club uit Geesbrug acteerde in de reserve 5e klasse.Een gebrek aan leden noopte de club om aan het einde van het seizoen 2013/2014 te stoppen met presatievoetbal.Maar met de komst van veel nieuwe spelers en spelers die weer terugkeren op het oude nest is er weer volop ambitie bij VCG. Onder leiding van de nieuwe trainer Anne Christ begint de club op 23 september aan de competitie met een thuisduel tegen Nieuw Balinge.Afgelopen zaterdag vierde VCG haar officiële rentree als standaardteam met een knappe 1-0 thuisoverwinning in het bekerduel tegen vv Sweel (zaterdag).