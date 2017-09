Zorgen bij Defensie om mariniers De Punt

DEN HAAG/DE PUNT - Het ministerie van Defensie maakt zich zorgen over de veiligheid van de mariniers die in 1977 de treinkaping bij De Punt beëindigden.

Hun foto’s en de naam van een kroeg waar een van hen regelmatig komt, zijn online gezet. Ook worden ze ’moordenaars’ genoemd, meldt De Telegraaf De informatie is gepubliceerd door Jan Beckers. Hij doet onderzoek naar De Punt en stelt dat een deel van de kapers is geëxecuteerd. De Zeeuw is zich van geen kwaad bewust. "Ik ben tegen geweld. Deze zaak moet voor de rechter worden opgelost."Het proces rond De Punt begint vandaag weer in Den Haag. De rechtbank krijgt beeld- en geluidsopnamen te horen van de bevrijdingsactie van de gekaapte trein in 1977 bij De Punt. Mariniers beëindigden na bijna drie weken een kaping door Zuid-Molukse jongeren. Daarbij kwamen zes van de negen daders en twee treinreizigers om het leven.Nabestaanden van de kapers proberen aan te tonen dat enkele mariniers niet volgens de regels hebben opgetreden. Dat gebeurt in een civiele procedure, want strafrechtelijk is de zaak verjaard. Zeker twee kapers in de trein zijn volgens hun familie van dichtbij doodgeschoten terwijl ze al zwaargewond en weerloos waren. Aanwijzingen daarvoor staan op geluidsbanden, zegt advocaat Liesbeth Zegveld namens enkele nabestaanden.De geluidsopnamen zijn in het bezit van het ministerie van Defensie en zijn uitgewerkt door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het beluisteren gebeurt vandaag achter gesloten deuren, waar alleen de advocaten en partijen, onder wie enkele nabestaanden, bij mogen zijn. Ook worden er wat beelden getoond, aldus Zegveld.De mariniers zijn geen verdachte, maar Zegveld wil ze als getuigen ondervragen. De rechtbank bepaalde eerder dat ze mogen worden gehoord, maar over de manier waarop dat gaat gebeuren is volgens Zegveld veel gesteggel.