LTO Noord: Een dikke rode kaart voor de oud-staatssecretaris

ASSEN - "Als je natrapt bij voetbal krijg je rood en dat was ook het gevoel dat ik kreeg: een dikke rode kaart voor oud-staatssecretaris Martijn van Dam." Melkveehouder Dirk Bruins van LTO Noord was niet te spreken over de uitspraken van Van Dam.

De oud-staatssecretaris van Economische Zaken heeft twee dagen na zijn afscheid vrijdag, melkveehouders zelf verantwoordelijk gesteld voor de gedwongen inkrimping van de veestapel. In een interview met Vroege Vogels op NPO Radio 1 reageerde hij op kritiek van de boeren dat het zijn schuld is dat boeren koeien moeten verkopen, omdat Nederland volgens Brussel te veel mest produceert.Bruins hekelt de uitspraken van Van Dam. "Wat hij zegt, klopt van geen kanten. Het maakt mij als boer en als bestuurder bij een boerenorganisatie wel enorm boos. Het is wel heel makkelijk om te zeggen dat wij schuld hebben. Wij hebben juist enorm veel verantwoordelijkheid genomen om te proberen dit probleem te voorkomen. Dat lukt je nooit helemaal zelfstandig. We hebben om hulp gevraagd bij de overheid, maar daar hebben we geen enkele hulp van gehad. Ik vind het met name een rol van de staatssecretaris om te zorgen dat je dat in het kabinet en in de wet kunt regelen."Bruins erkent dat er ruimte was om te kunnen groeien. "Het melkquotum was er niet voor niets afgegaan. In totaal zijn we iets meer dan 8 procent gegroeid, boven op wat we zouden mogen. Ik lees verhalen over enorme uitbreidingen, maar ik vind dat je dat in perspectief moet plaatsen. We zitten acht procent hoger dan we mogen en dan hebben we het over 2015. Als je kijkt wat er aan groei plaats heeft gevonden, is dat helemaal niet bijzonder. Als je 100 koeien melkt en je bent naar 104 en 108 koeien gegaan in twee jaar, dan zijn dat geen enorme uitbreidingen. In zijn totaliteit viel dat best mee, maar het is te veel. Dat hebben we graag willen voorkomen, maar dat is niet gelukt."Bruins is vooral niet te spreken over de daden naar de boeren toe. "Het is een gezamenlijke taak. Het mag dat een staatssecretaris de boeren en de zuivelindustrie oproept en vraagt: wat is jullie bijdrage en wat kun je daaraan doen? Daar hebben we altijd voor open gestaan. Wij hebben hele lastige besluiten moeten nemen, maar de staatssecretaris was telkens niet in staat om te zorgen dat het in het kabinet geregeld werd, zodat de wetgeving eindelijk kon plaatsvinden. Dat heeft meer dan twee jaar geduurd.""Hij heeft zich laten verrassen in Brussel zegt-ie, door uitspraken van Brussel omdat-ie het daar niet geregeld had. Dat betekent dat hij of onvoldoende in Brussel is geweest of niet goed weet wat daar speelt. Als je dat soort dingen allemaal overkomt en als je twee dagen na je aftreden zegt: 'het is de schuld van de boeren zelf', dan heb je het echt niet begrepen."De melkveehouder hoopt dat de nieuwe staatssecretaris zich op een andere manier inzet voor de landbouw. "Wij snappen heel goed dat de staatssecretaris niet alleen maar voor landbouw is. Maar hij moet wel heel goed het belang van de landbouw snappen. Je moet ook weten wat het economisch perspectief betekent voor de hele Nederlandse maatschappij. Het lijkt wel of Van Dam daar helemaal wars van was en zich in ieder geval onvoldoende ingeleefd heeft, want anders doe je dit soort uitspraken niet."