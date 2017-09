'Spoorboekloos' treinen tussen Assen en Groningen

ASSEN - Heel druk is het vanmorgen niet op station Assen. En dat is ook precies de bedoeling, want door de inzet van meer treinen in de ochtend- en avondspits moeten overvolle treinen worden voorkomen. Voortaan rijden er zes per uur tussen Assen en Groningen.

"Ik noem het maar spoorboekloos rijden in de regio", vertelt NS-regiodirecteur Ineke van Gent. "Het mooiste is: als je de trein mist, ben je net op tijd voor de volgende. Ook zijn er betere overstaptijden op de intercity's, als je bijvoorbeeld instapt in de pendeltrein op station Haren of Groningen Europapark."Met de inzet van extra treinen moeten mensen worden verleid vaker de trein te pakken in plaats van de auto. Vooral door de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg in Groningen verwacht de NS dat mensen de trein zullen pakken.De inzet van extra treinen tussen Assen en Groningen is een initiatief van de Nederlandse Spoorwegen zelf. "Het is voor de NS en voor de reizigers van groot belang. Daar waar wij onze lijnen kunnen verbeteren en waar het uit kan, doen we dat. We zien hier echt een kans met meer treinen en ook meer reizigers tussen de twee steden", vertelt Van Gent.Wethouder Harmke Vlieg van Assen hoopt ook dat meer mensen worden verleid met de trein te gaan. "We willen heel graag dat mensen het openbaar vervoer verkiezen boven de auto. In Assen wordt veel gefietst, dus het is heel aantrekkelijk om met de fiets naar het station te komen. Er is ook een enorme fietsenstalling gebouwd bij het nieuwe station."