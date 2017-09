Bloemencorso Eelde trekt meer dan 40.000 bezoekers

EELDE - Meer dan 40.000 mensen bezochten dit weekend het bloemencorso in Eelde.

Dat zijn er meer dan vorig jaar, volgens corsovoorzitter Jacqueline Haijkens. "We hebben een fantastisch corso achter de rug. Het was fantastisch weer en dat is toch altijd een belangrijke factor. Vorig jaar was het slechter weer, dat heeft ons toen wel wat bezoekers gekost."Dit jaar moesten bezoekers voor het eerst ook op zaterdag entree betalen. Een bedrag van 3,50 euro. "Dat bedrag vonden de bezoekers geen punt. We hadden veertien entreepunten en we merkten dat er wel wat logistieke problemen waren. Mensen stonden af en toe wat langer in de rij dan nodig. Maar verder is alles soepel verlopen", zegt Haijkens.De entreeheffing is nodig om financiële problemen te voorkomen. Haijkens: "Vorig jaar zaten we financieel in redelijk zwaar weer. We vinden entreeheffing eigenlijk ook vrij normaal met zo'n groot programma."Corsowijk West-End ging er deze 61ste editie met de eerste prijs en de ereprijs vandoor . Terecht, volgens voorzitter Haijkens. "Als je wagen in de optocht voorbij ziet komen is het al schitterend. Maar als je hem van dichtbij bekijkt, zie je pas de finesses. Hij is heel mooi gemaakt, met bijzondere details."