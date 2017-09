Ook Ten Darperschoele in Wapse weer open: 'We zijn blij dat we er nog zijn'

WAPSE - Lange tijd leek het erop dat de Ten Darperschoele in Wapse vanaf dit schooljaar zou sluiten. Oorzaak: een dalend leerlingenaantal. Bezorgde ouders startten een actiegroep om de school open te houden. Vandaag, op de eerste schooldag na de vakantie, is de Ten Darperschoele toch gewoon weer open.

"We zijn blij dat we er nog zijn", vertelt directeur Margreet Langen. Het is een klein schooltje. Dit jaar hebben we 39 kinderen, dus het blijft wel altijd een beetje spannend of we openblijven. Maar we gaan ervoor met z'n allen."De school heeft een samenwerkingsverband met OBS de Singelier in Diever. Samen staan de scholen sterker in hun schoenen. Onderling zijn leraren uitgewisseld. Zo zijn er leerkrachten van Diever naar Wapse gegaan en vice-versa.Inmiddels is de Ten Darperschoele helemaal klaar voor de toekomst. Zo wordt er op de kleine dorpsschool steeds meer gewerkt met iPads."We worden geen iPadschool. Maar normaal maken kinderen opdrachten in een schriftje of in een werkboek en dat gebeurt nu op de iPad. Ze krijgen meteen feedback als ze iets niet goed doen. Maar de leraar blijft heel belangrijk. Die geeft nog steeds extra hulp en uitleg als dat nodig is", vertelt Langen.Ook nieuw is de invoering van een continurooster dit jaar. Alle kinderen gaan van half negen tot half twee naar school. Tussen de middag eten ze even een broodje met de juf of meester. Een meerderheid van de ouders zag wel wat in de invoering van zo'n continurooster.