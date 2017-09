Janneke Ensing heeft 'nog niet heel erg het besef' van eerste profzege

WIELRENNEN - Een dag later kan Janneke Ensing uit Gieten het nog nauwelijks geloven. Gisteren won de 30-jarige wielrenster voor het eerst in haar carrière een profwedstrijd. In Sittard zegevierde ze in de laatste etappe van de Boels Ladies Tour.

"Ik heb nog niet heel erg het besef, moet ik eerlijk bekennen", zegt Ensing. "Ik denk dat het vandaag komt als ik de video's en foto's ga bekijken. Ik heb natuurlijk al veel reacties gehad, maar het moet bij mij nog een beetje landen. Het is in een roes gegaan gisteren en mijn nachtrust was ook niet optimaal vannacht. Ik denk dat het later komt en dan ben ik er ontzettend blij mee."In de Limburgse heuvelrit over 159,7 kilometer, met start en finish in Sittard, reed Ensing in de finale met Lucinda Brand naar Katarzyna Niewiadoma toe. Vervolgens ging Ensing erop en erover en kwam ze solo aan in Sittard. Ze hield landgenote Brand een halve minuut achter zich. Niewiadoma werd derde op 35 seconden."Sinds halverwege het seizoen heb ik hier al naar uitgekeken. Je wacht toch wel een beetje op een podiumplaats of een heel mooie overwinning. Je voelt dat het eraan zit te komen. Ik heb ook wel wat pech gehad in wedstrijden, dus denk je wel: wanneer valt het kwartje naar mijn kant? Gelukkig was dit gisteren het geval."Ensing is de laatste weken in vorm. Twee weken geleden heeft ze het bergklassement van de Ladies Tour of Norway op haar naam geschreven en werd ze voor het eerst geselecteerd voor het WK in Noorwegen . De wegwedstrijd voor vrouwen is op zaterdag 23 september, twee dagen na haar 31e verjaardag.Ensing debuteerde begin augustus ook al op het EK op de weg in het Deense Herning. Daar reed ze in dienst van Marianne Vos die de Europese titel opeiste. Zelf finishte Ensing op de 36ste plaats.De Drentse renster van de Italiaanse Alé Cipollini-ploeg is naar eigen zeggen eerst even toe aan rust. "Vrijdag vlieg ik naar Italië voor een driedaagse koers. En dan begint de voorbereiding op het WK in Noorwegen."