Stelling: Kinderen moeten alleen nog water drinken op school

TILBURG - Een pakje chocolademelk of een blikje cola in de pauze. Op een basisschool in Tilburg mag dat voortaan niet meer. De kinderen mogen op school alleen nog water drinken.

Volgens het Brabants Dagblad leidt de nieuwe maatregel tot woede bij veel ouders. "Mijn zoon komt huilend thuis: ik lust geen water", liet een boze vader weten. "Dat hoeft hij van mij ook helemaal niet. Water is voor honden."Ook zijn er strengere regels voor het eten dat kinderen mee mogen nemen naar school. "We mogen nog geen Liga-koekje meegeven. Niks", aldus de boze vader.Met de nieuwe maatregelen wil de school de gezondheid van de kinderen verbeteren. "Het gebeurt op heel veel scholen. De versnaperingen die de kinderen meekrijgen worden steeds zoeter en ongezonder."Wat vindt u: is het goed dat scholen paal en perk stellen aan ongezonde tussendoortjes, of moeten ouders zelf kunnen bepalen wat ze hun kinderen meegeven?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag vroegen we u of Oranje alsnog het WK gaat halen. Slechts 8 procent heeft er nog vertrouwen in. Er stemden 2.370 mensen.