Assenaar krijgt werkstraf voor mishandeling in café en bedreigen agent

De man moet ook 350 euro schadevergoeding betalen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 48-jarige man uit Assen moet voor mishandeling en bedreiging een werkstraf van 80 uur uitvoeren. Dat bepaalde de politierechter vandaag.

De man ging in april vorig jaar bij Cafe Obelix in Assen buiten zijn boekje door een bezoeker te slaan en te stompen. Dit gebeurde naar aanleiding van 'vals spel' bij een potje dobbelen.



Gesterkt door de drank sloeg en stompte de Assenaar de bezoeker. Hij kreeg daarbij hulp van zijn 24-jarige zoon. Het slachtoffer hield nekklachten en bloeduitstortingen in het gezicht over aan de mishandeling.



De 48-jarige Assenaar, die een opleiding tot rij-instructeur doet, bedreigde ook nog een toegesnelde agent. Hij zei dat hij de politieman zou opsluiten in zijn schuurtje.



Als stok achter de deur krijgt hij een maand voorwaardelijke celstraf. Hij moet aan het slachtoffer ruim 350 euro schadevergoeding betalen. De zoon van de Assenaar is vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.