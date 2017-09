Levenswerk 'Tuinen van Ton ter Linden' in Ruinen deels hersteld

RUINEN - Bernhard en Rita van Regteren gaan de tuin van het vroegere wolvenpark Oikos deels herstellen.

Zo willen ze weer iets terugbrengen van de tuinen van de eerdere eigenaar Ton ter Linden.De bekende tuinontwerper Ton ter Linden zette afgelopen weekend weer voet op voormalig eigen bodem. De ' Tuinen van Ton ter Linden ' was zijn levenswerk. Hij zag met lede ogen aan dat de tuin geen prioriteit had bij de eigenaren van het wolvenpark. Hij is dan ook blij dat Bernhard en Rita van Regteren de tuin met paviljoen begin dit jaar hebben overgenomen."We gaan redden wat er te redden valt. Zo gaan we de borders herstellen", zegt Rita van Regteren. Komende maand gaat het echtpaar Van Regteren op het terrein wonen. Ze wonen er nu al direct naast.Gert Tabak, de vriend van Ton ter Linden, heeft een schets gemaakt van de tuin als aanzet voor het herstel.Het is niet de bedoeling de tuin helemaal in oude luister te herstellen. "Ton was daar de hele dag bezig en wij hebben daar gewoon de tijd niet voor. Wij zijn al druk met ons bedrijf in de groenvoorziening", zegt Rita van Regteren.Op zijn vroegst komend voorjaar wordt de tuin mogelijk opengesteld op afspraak voor cursussen, trainingen, vergaderingen, lezingen en teambuilding bijeenkomsten.Wolvenpark Oikos sloot in oktober vorig jaar de deuren. RTV Drenthe maakte toen de onderstaande reportage: