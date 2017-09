Man uit Hoogeveen krijgt werkstraf na mishandelen ex-vriendin

Een 20-jarige man uit Hoogeveen gaf zijn ex-vriendin een vuistslag in het gezicht (foto: Pixabay.com)

ASSEN/HOOGEVEEN - "Helemaal mee eens mevrouw", zei een 20-jarige man uit Hoogeveen tegen de politierechter. Zij legde hem voor mishandeling tachtig uur werkstraf op, waarvan de helft voorwaardelijk.

De man sloeg zijn, inmiddels ex, vriendin in hun toenmalige woning in Hoogeveen op 13 mei dit jaar. Hij sloeg haar tegen haar hoofd en gaf haar een vuistslag in het gezicht. Hij hield daarbij haar armen vast. Dit herhaalde hij toen ze al op de grond lag.



De mishandeling eindigde in de tuin van het stel. De vrouw deed de volgende dag aangifte. De jonge Hoogevener zou de vrouw bij de keel hebben vastgepakt en een kopstoot hebben gegeven. Maar dit vindt de rechter niet bewezen. "Klopt ook niet. Ik heb alles gedaan behalve dat", knikte de man meewerkend.



De ruzie was ontstaan door drankgebruik van de man. De relatie werd daarop verbroken. De Hoogevener gaf aan niet in hoger beroep te gaan. "Ik zat gewoon hartstikke fout, klaar."