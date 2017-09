Knoops mag mariniers bijstaan in proces De Punt

Advocaat Geert-Jan Knoops staat de mariniers bij (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

DEN HAAG/DE PUNT - De mariniers die betrokken waren bij de bevrijdingsactie van de door Molukse jongeren gekaapte trein in 1977, mogen zich in de rechtszaak laten bijstaan door advocaat Geert-Jan Knoops.

Advocaat Liesbeth Zegveld, die optreedt namens enkele nabestaanden van doodgeschoten kapers, had daar ernstig bezwaar tegen gemaakt. Maar de rechtbank in Den Haag wees dat bezwaar af.



Collectief

Zegveld zei dat het niet goed voor de waarheidsvinding is als er sprake is van een collectief. Zij probeert in een rechtszaak erachter te komen of Defensie destijds onrechtmatig heeft opgetreden door het doodschieten van kapers, die toen al weerloos waren.



Volgens Zegveld is Knoops opeens er tussen geschoven door Defensie. Ze is bang voor beïnvloeding van de getuigen of dat er onderling druk ontstaat. Zegveld mag de militairen als getuigen gaan horen en vindt dat zij zelf vrij moeten kunnen verklaren.



'Wereld op z'n kop'

Landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers hekelde de suggestie van beïnvloeding door Defensie en de "grote woorden" van Zegveld. "Dit is de wereld op zijn kop". Het is volgens hem gewoon praktisch dat de mariniers een eigen advocaat hebben en die mogen ze nu eenmaal zelf kiezen.