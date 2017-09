Wachten voor de brug? Even een gedichtje lezen!

ASSEN - Een gedichtje lezen terwijl je voor de brug moet wachten. Dat kan vanaf morgen als je voor de brug Blauwe Klap in Assen moet wachten.

Om misverstanden te vermijden:

Dit is geen brug voor hoger opgeleiden.

Een ieder mag er overheen.



Mensen met scholing, mensen met geen.

Mensen die rijk zijn of armoede lijden.

Mensen die lopend zijn of rijden.



De brug staat open voor iedereen. De Blauwe Klap door Lévi Weemoedt

Aan de onderkant van het brugdek wordt komende nacht een gedicht aangebracht van dichter Lévi Weemoedt uit Assen. Het gedicht is verwerkt in een kunstwerk. Al eerder liet de gemeente Assen gedichten plaatsen onder de brugdekken van de Willem III, de Weiersbrug en Groningerbrug.De werkzaamheden voor het plaatsen van het kunstwerk beginnen om 23.00 uur en duren enkele uren. Het kunstwerk wordt gefinancierd vanuit het kunstbudget van de FlorijnAs, waar de vaarroute Blauwe As onderdeel van uitmaakt.