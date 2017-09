Nieuw bij RTV Drenthe: De Warming-Up met Johan Derksen

De Warming-Up begint iedere vrijdag om 17.16 uur (foto: RTV Drenthe) Vanaf vrijdag: De Warming-Up op TV Drenthe (foto: RTV Drenthe) Karin Mulder bespreekt daarin het komende sportweekend (foto: RTV Drenthe)

SPORT - Niet alleen de scholen zijn deze week weer begonnen, maar ook het nieuwe tv-seizoen. RTV Drenthe Sport komt, naast de oude vertrouwde sportprogrammering, met twee nieuwe programma’s: De Warming-Up en De Wedstrijd van de Week.

Op vrijdagavond bespreekt verslaggever en presentator Karin Mulder het komende sportweekend in De Warming-Up.



Johan Derksen

Vanaf locatie bij een Drentse sportvereniging of bij een evenement, bekijkt Mulder met een gast wat er in het weekend aan sport in Drenthe staat te gebeuren. Vaste rubrieken zijn onder meer de Sportagenda en Groeten uit Grolloo, waarin Johan Derksen De Warming-Up afsluit met zijn ongezouten mening over de Drentse sport.



De Warming-Up begint iedere vrijdag om 17.16 uur en wordt ieder uur herhaald. Komende vrijdag is De Warming-Up aanwezig op het TT Circuit, waar dit weekend het WK motorcross, de MXGP, wordt verreden. Kan onze landgenoot Jeffrey Herlings de Italiaan Antonio Cairoli opnieuw van de wereldtitel afhouden of wordt Cairoli in Assen wereldkampioen?



Live: De Wedstrijd van de Week

Wekelijks streamt RTV Drenthe live De Wedstrijd van de Week. Deze wedstrijd is live te zien op de website van RTV Drenthe. Sommige wedstrijden zullen ook live op TV Drenthe worden getoond.



Naast voetbal zal er dit seizoen ook veel aandacht aan andere sporten worden besteed, zoals handbal, korfbal en andere (zaal)sporten of evenementen.



ACV - Harkemase Boys is dit weekend de eerste Wedstrijd van de Week, een echte Drents-Friese derby aan het begin van het seizoen. De Assenaren spelen dit jaar voor het eerst in de Derde divisie. De uitzending begint zaterdag om 14.25 uur en is niet alleen op de website van RTV Drenthe te zien, maar ook op TV Drenthe.



Vertrouwde programma's

Natuurlijk blijven ook de oude en vertrouwde sportprogramma’s op radio en tv. Iedere zaterdag- en zondagmiddag, van 17.00 uur tot 18.00 uur, hoort u het laatste sportnieuws in Radio Drenthe Sport. Iedere vrijdagavond, live op Radio Drenthe, blijft u via commentatoren Niels Dijkhuizen en René Posthuma op de hoogte van de wedstrijden van FC Emmen in FC Emmen Live. De uitzending begint om 20.00 uur.



Een dag later, op zaterdag, zendt TV Drenthe de samenvatting van FC Emmen uit. Om 17.30 uur is FC Emmen voor het eerst op televisie te zien.



Onze Club

Op zondag is er in Drenthe Nu op tv aandacht voor een sportwedstrijd. Om 18.35 uur gaan wij door met Onze Club, het amateurvoetbalprogramma van Nederland. Wekelijks besteden wij in Onze Club zo veel mogelijk aandacht aan het Drentse amateurvoetbal.



Kortom: ook dit seizoen zit u voor de sport weer gebeiteld bij RTV Drenthe.