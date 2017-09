Automobilist gaat ervandoor na botsing tegen bomen

NIEUW-AMSTERDAM - In Nieuw-Amsterdam is een automobilist vanmorgen tegen meerdere bomen aangereden.

Het ongeluk gebeurde op de Dikkewijk Oostzijde, vlak bij Parc Sandur.De bestuurder is er na het ongeluk vandoor gegaan, meldt de politie . Of de automobilist gewond is geraakt, is dus niet bekend. Volgens de politie is hij of zij vertrokken in de richting van de waterzuivering.