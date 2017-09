Speel en Leer nieuwe naam fusieschool Veenhuizen

VEENHUIZEN - Geen Vlinder, Regenboog of Zonnebloem. De nieuwe fusieschool in Veenhuizen heet: Speel en Leer. Geheel in de stijl van de vroegere gestichten in Veenhuizen, inclusief hetzelfde lettertype.

"Hij schoot me zo te binnen", zegt naambedenker Kees Nauta. "Als je kijkt naar de gebouwen die hier in Veenhuizen staan, dan zie je steeds een combinatie van twee woorden. Zoals: 'Werk en Rust'. De huizen moesten een spreuk hebben, die mensen tot bepaalde gedachten bracht."Veenhuizen hoort van oorsprong bij de Koloniën van Weldadigheid. In de 19e eeuw werden honderdduizend wezen, vondelingen, verlaten kinderen, arme gezinnen, landlopers en paupers naar deze koloniën gestuurd. In het dunbevolkte Drenthe en het noorden van Overijssel werden lappen grond gekocht om koloniën te stichten. In Veenhuizen is nog steeds veel terug te zien van de gestichten."En toen dacht ik ineens: Speel en Leer", vertelt Nauta verder. "Het klinkt wel heel streng. Vandaar dat ik de naam eerst aan de kant heb gelegd. De Vlinderhof, VeenSter, Sneeuwklokje. Die namen passen misschien beter, zoiets is veel knoedeliger." Toch stuurde Nauta zijn idee op naar de school: "en toen werd hij gekozen!"De samenwerkingsschool bestaat uit OBS De Vlinderhof en CBS De VeenSter in Veenhuizen. De fusie hoort bij een plan dat er vorig jaar al lag om krimp tegen te gaan in het gebied. Daarin werd besloten om niet alleen twee basisscholen in Veenhuizen, maar ook de christelijke en openbare basisschool in Een te laten fuseren. Hierdoor ontstaan twee nieuwe samenwerkingsscholen.In Veenhuizen ontstaat door de fusie een school met 80 tot 100 leerlingen. De leerlingen worden eerst nog gehuisvest in het gebouw van De Vlinderhof. Het bestuur van beide scholen hoopt een nieuw schoolgebouw te krijgen na anderhalf jaar. Dit betekent dat de twee oude schoolgebouwen in het dorp leeg komen te staan, waarvan De VeenSter een monumentaal pand is. Er staan dan vijf scholen leeg in de gemeente.