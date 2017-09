Werkstraf voor man uit Nooitgedacht na inbraak en diefstal

Een 33-jarige man krijgt 80 uur werkstraf na het stelen van een laptop (foto: Pixabay.com)

ASSEN/NOOITGEDACHT - Voor inbraak en diefstal moet een 33-jarige man uit Nooitgedacht tachtig uur werken. De man heeft een laptop gestolen uit een appartement in Graswijk, in de gemeente Assen.

De man was een dagje naar Schiermonnikoog geweest. Daar had hij drugs gebruikt. Bij thuiskomst in Nooitgedacht wilde hij meer drugs gebruiken, maar niemand kon de man daarin voorzien. Daarop besloot hij in te breken.



Laptop verkopen

Door een raam te forceren kwam de man een appartement in Graswijk binnen. Hij nam uit de woning een laptop mee. Deze wilde hij voor drugs verkopen. Een anonieme melding wees snel naar de Nooitgedachter. De man werd opgepakt. Hij bekende de inbraak en de diefstal.



Proeftijd

De man hing nog dertig uur werkstraf boven het hoofd uit een eerder voorwaardelijk opgelegde straf. Omdat de man nog in zijn proeftijd liep toen hij de fout inging, moet hij deze straf ook uitvoeren.



De officier eiste naast de werkstraf twee maanden voorwaardelijk cel. Hier ging de rechter, omdat de man al in een beschermde woonvorm woont, niet in mee.