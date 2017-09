Speelgoedbank Hoogeveen klaar voor doorstart

HOOGEVEEN - Speelgoedbank Robin Hood in Hoogeveen is klaar voor een doorstart. In april leek het doek te vallen, omdat de speelgoedbank zijn onderkomen kwijtraakte. Over twee weken gaat de winkel in het voormalige pand van het Roelof van Echten College aan de Griendtsveenweg open.

Milena Slomp, de nieuwe voorzitter van de Speelgboedbank, is blij met de nieuwe locatie. "We hebben 4,5 jaar gratis in het voormalige belastingkantoor aan de Carstenstraat mogen zitten. We zijn heel druk bezig geweest met rondbellen voor eventuele sponsoren en subsidies. We hebben nu alles op de plek en de winkel is startklaar."Slomp is naar eigen zeggen goed geholpen door VVD-gemeenteraadslid Mark Strolenberg. "Hij heeft mij wel veel ondersteund en richtlijnen gegeven waar ik terecht kon. Wij zijn een eigen initiatief, dus het was aan onszelf om het voor elkaar te krijgen. Als we eenmaal een plek hebben, kunnen we wel een subsidie-aanvraag doen, dus dat ga ik alsnog doen."De speelgoedbank is voor elke Hoogevener, die minima is of onder het minima moet rondkomen, toegankelijk. "Of tweeverdieners die in de schulden zitten. Zij vallen normaal gesproken buiten de boot, maar kunnen toch bij ons terecht. Er wordt niet naar inkomen gekeken, maar naar de situatie waarin ze zitten. Kinderen kunnen speelgoed zelf uitkiezen en dat mogen ze houden. Dat hoeven ze niet te betalen", zegt Slomp.