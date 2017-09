'Zonder steun van overheden en Defensie, geen WK motorcross in Assen'

Zonder overheden en Defensie, geen MXGP in Assen (foto: Karin Mulder, RTV Drenthe)

MOTORCROSS - De zandkeepers rijden weer af en aan op het TT Circuit. Komend weekend wordt in Assen voor de derde keer om de wereldtitel motorcross gestreden.

Geschreven door Karin Mulder

Voor vrijdag 15.00 uur moeten er 1.200 keepers zand gestort zijn, oftewel 20.000 kubieke meter in totaal. Een dure en tijdrovende onderneming. De provincie Drenthe draagt jaarlijks 100.000 euro bij aan het evenement. De gemeente Assen doet daar nog eens 75.000 euro bij. En dat is ook nodig, want bij de eerste twee edities bleek de begroting niet sluitend.



Publiekstrekker

"Zonder de steun van de overheden en het ministerie van Defensie, dat het zand levert, is er geen motorcross mogelijk. De overheden hebben hun steun voor de eerste drie edities toegezegd. Het heeft een goede uitstraling voor de provincie en het trekt veel mensen. Ik hoop dat we zo verder kunnen", laat organisator Lee van Dam weten.



Minimaal 35.000 bezoekers

Bij de eerste editie van de MXGP waren 35.000 toeschouwers op het TT Circuit. Door de concurrentie van de Formule-1-races in het Belgische Spa en het slechte weer waren er vorig jaar maar 32.000 bezoekers. Dit jaar hoopt organisator Lee van Dam dat er weer minimaal 35.000 mensen naar Assen komen.