Noordenveld krijgt eerste archeologische beleefplek

De 4.000 jaar oude veenweg werd in 2013 ontdekt (foto: RAAP)

NORG - De gemeente Noordenveld krijgt de eerste archeologische beleefplek van Drenthe. Daar moeten door de hele provincie op den duur twaalf van komen.

De eerste beleefplek van Drenthe komt in het beekdal van De Slokkert in Norg. "Daar is in 2013 bij werkzaamheden een 4.000 jaar oude veenweg ontdek. Het beekdal was destijds groot moeras en bos. Aan beide kanten had je wat hogere zandgebieden. De bewoners van toen hebben op het smalle deel van het beek, op een houten pad, een brug aangelegd om van de ene kant naar de andere kant te komen", legt wethouder Henk Kosters uit.



Informatiepaneel

Helaas is in het veld tegenwoordig niets meer te zien van de brug of houten pad. "Maar daarvoor is iets leuks bedacht: we hebben een informatiepaneel gemaakt. Als je daar bent en je hebt dat paneel voor je, dan kun je heel mooi zien hoe het daar geweest is. Ik heb een voorproefje gezien, het is hartstikke leuk. Je hebt echt een beleefpunt in dat veld."



Rijke verborgen geschiedenis

"Met het creëren van twaalf archeologische beleefplekken wil de provincie Drenthe

iedereen kennis laten maken met de verborgen rijke geschiedenis van Drenthe", laat de provincie weten. De beleefplek in Noordenveld wordt op komende maandag onthuld.