Vliegtuigbom uit WOII gevonden in Havelte

HAVELTE - In Havelte is een Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

De bom ligt langs de Van Helomaweg, op grondgebied van defensie. De weg is afgesloten. Wanneer de bom, waarschijnlijk een 500-ponder, onschadelijk wordt gemaakt, is niet bekend."De bom ligt met zijn neus naar beneden in de grond en je ziet de groene ontsteker zitten", zegt een woordvoerder van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte.Schaapherder Jelle Kootstra ontdekte de bom. Hij heeft hem deels uitgegraven. "In de oorlog heeft op die plek een Duits gebouw gestaan en ik kijk daar altijd. Een aantal keren heb ik daar al spullen gevonden. Ik wilde zien of het geen melkbus was, dus ging ik graven."Geschrokken is Kootstra niet van zijn vondst. "Ik word er niet warm of koud van." Dit jaar vond Kootstra ook nog een handgranaat in Havelte In de omgeving van Havelte zijn vaker zware bommen gevonden. In 2011 werd bij de schaapskooi een zware vliegtuigbom ontdekt. Toen werd al vermoed dat er waarschijnlijk nog tientallen bommen bij Havelte liggen.